Необходимо обтравить 5-10 фотографий одежды от фона и поместить их на прозрачный фон. Все изображения должны быть сохранены в одном PSD файле. Оплата производится в грн на карту.
Ретушь фото на памятник.
Профессиональная обработка фотографий: ретушь, реставрация, цветокоррекция, фотомонтаж, художественная обработка и вообще всё, что связано с фотографией. Улучшение внешнего вида любых фото (даже в очень плохом качестве), создание портретов для печати на керамике или гравировке по камню на различных станках. Быстро, качественно, недорого. Учту все Ваши пожелания и внесу коррективы после работы. Помогу воплотить любые желания по обработке фото. Исправлю работы других мастеров, если Вам чем-то не нравится фото по итогу.
Обращаясь ко мне, Вы можете быть уверены в качестве. Делаю всегда обработку, как для себя, самый наилучший возможный вариант, который только возможен по фото. Делаю именно так, как хотите Вы. Самое главное в моей работе - когда Вы довольны фотографией.
Цена зависит от сложности работы. Высылайте фото, я посмотрю и скажу стоимость работы. Без просмотра фото я не могу сразу сказать стоимость.
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