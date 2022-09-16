Ретушь фото на памятник.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт1 заявка79 просмотров

Профессиональная обработка фотографий: ретушь, реставрация, цветокоррекция, фотомонтаж, художественная обработка и вообще всё, что связано с фотографией. Улучшение внешнего вида любых фото (даже в очень плохом качестве), создание портретов для печати на керамике или гравировке по камню на различных станках. Быстро, качественно, недорого. Учту все Ваши пожелания и внесу коррективы после работы. Помогу воплотить любые желания по обработке фото. Исправлю работы других мастеров, если Вам чем-то не нравится фото по итогу.

Обращаясь ко мне, Вы можете быть уверены в качестве. Делаю всегда обработку, как для себя, самый наилучший возможный вариант, который только возможен по фото. Делаю именно так, как хотите Вы. Самое главное в моей работе - когда Вы довольны фотографией.

Цена зависит от сложности работы. Высылайте фото, я посмотрю и скажу стоимость работы. Без просмотра фото я не могу сразу сказать стоимость.

3 года назад
MaxPhotoshop
Максим 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Гость
4 года в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
3 года назад

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