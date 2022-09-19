Обтравить штук 5-10 фото от фона

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт30 заявок570 просмотров

Есть фото одежды. Нужно обтравить от фона фотографии и поместить на прозрачный фон. Все в 1 псд файл. Оплата в грн на карту.

3 года назад
olegerma
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