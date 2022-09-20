Коррекция фона 1 фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен10 заявок141 просмотр

Здравствуйте! Необходимо срочно откорректировать фото. Человека поместить на белый фон. Оплата на карту РФ или Юмани.

3 года назад
Canada-pro
Юлия 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$5
1 день
Огромное спасибо, Евгений за высокое качество, четкость и скорость работы! Мои искренние рекомендации специалисту!
Заказчица супер,понятное ТЗ,моментальная оплата! Рекомендую!)

Заявки фрилансеров

Николай
 
43 года
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14 дней назад
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