Здравствуйте, уважаемые! Есть 10 фото мужских кроссовок сфотографированных на однородном, но грязном фоне. Задача: удалить фон и сохранить обувь в двух форматах: png с прозрачным фоном БЕЗ тени. И jpg С тенью на белом фоне (ffffff). Размеры ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужна ретушь ювелирных изделий (кольца с камнем и серьги) с прорисовкой деталей.
по металлу возможно частотка с mixer brush, камни отрисовать
ориентировочно 20 изделий. срок до 21 февраля.
Пишите я отправлю для обработки тест фото
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