Ретушь ювелирных изделий

Здравствуйте, уважаемые! Есть 10 фото мужских кроссовок сфотографированных на однородном, но грязном фоне. Задача: удалить фон и сохранить обувь в двух форматах: png с прозрачным фоном БЕЗ тени. И jpg С тенью на белом фоне (ffffff). Размеры ...