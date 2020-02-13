Ретушь самолетов

Обработка фотографийЗакрыт5 заявок791 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ретушь света и цвета взлетающих и садящихся самолётов. Детализация частей механизации самолёта. 

4 года назад
guest_15820184154078
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Ретушь ювелирных изделий

    нужна ретушь ювелирных изделий (кольца с камнем и серьги) с прорисовкой деталей.  по металлу возможно частотка с mixer brush, камни отрисовать ориентировочно 20 изделий. срок до 21 февраля. Пишите я отправлю для обработки тест фото

    Обработка фотографий15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Кадрировать 115 фото

    Доброго дня! Есть 115 фото, вот в таком формате только без копирайта  https://prazdnikon.ru/simvoly-epoxi-90-x/ они отдельно сохранены архивом Нужно кадрировать их под размер 530 на 419, важно именно кадрировать, не просто залить в программу обрезающую под нужный размер, а вручную ...

    Обработка фотографий37 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Удалить фон на фото

    Здравствуйте, уважаемые! Есть 10 фото мужских кроссовок сфотографированных на однородном, но грязном фоне. Задача: удалить фон и сохранить обувь в двух форматах: png с прозрачным фоном БЕЗ тени. И jpg С тенью на белом фоне (ffffff). Размеры ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обработка изображений

    Необходимо улучшить качество изображения устранив следующие отклонения: Содержимое содержит шум, зернистость пленки, артефакты сжатия, пикселизацию и / или постеризацию, которые отвлекают от основного объекта. Основной объект не в фокусе или не в фокусе из-за дрожания камеры, размытости ...

    Обработка фотографий14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработать 2 фотографии

    Вырезать наручные часы из фотографий, сделать белый фон. Небольшая тень под предметом. Немного притенить белое кольцо циферблата, чтобы не сливалось с основным циферблатом.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обтравка

    Есть примерно 100 фото людей  на однородном фоне,нужно аккуратно обтравить,сохранить маску. сохранить в psd.Интересно цена и время.прикрепил ТЗ

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад