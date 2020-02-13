Ретушь самолетов

нужна ретушь ювелирных изделий (кольца с камнем и серьги) с прорисовкой деталей. по металлу возможно частотка с mixer brush, камни отрисовать ориентировочно 20 изделий. срок до 21 февраля. Пишите я отправлю для обработки тест фото
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ретушь света и цвета взлетающих и садящихся самолётов. Детализация частей механизации самолёта.
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