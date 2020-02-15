Обработка фотографии

Обработка фотографийЗакрытнет заявок111 просмотров
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Вырезать человека из групповой фото, и разместить на другой фон. Какая  стоимость? Фото будет вот такого плана https://prnt.sc/r4p62i

Позже будет несколько подобных и других задач по реставрации фото.

4 года назад
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад