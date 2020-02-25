Обработка фото.

$2
Обработка фотографийЗавершен35 заявок509 просмотров
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Нужно обработать фотографию.

4 года назад
vpnnnnnn
Павел 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
YanHawk
Ян 
25 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$2
1 день
Все сделано в соответствие с моими пожеланиями.
Доходчивое и понятное объяснение задачи, оплата в срок