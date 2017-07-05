Graphic Designer, Photoshop, Art

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Условия нашего сотрудничества :

★ Исходный файл с разрешением не меньше 300 dpi.

★ Подробное описание желаемого результата и сроков за которые нужно выполнить ваш заказ.

★ Уточнение, в каком формате нужен итоговый документ.

Контакты ☇:

✉️ E-mail: [email protected]

☎️ Skype: yan.hawk