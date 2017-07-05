Graphic Designer, Photoshop, Art
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Условия нашего сотрудничества :
★ Исходный файл с разрешением не меньше 300 dpi.
★ Подробное описание желаемого результата и сроков за которые нужно выполнить ваш заказ.
★ Уточнение, в каком формате нужен итоговый документ.
Контакты ☇:
✉️ E-mail: [email protected]
☎️ Skype: yan.hawk
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Портфолио
- Ретушь изображения38 просмотров
- Предметная ретушь34 просмотра
- Предметная ретушь38 просмотров
- Восстановление мебели38 просмотров
- Фотомонтаж28 просмотров
- Ретушь изображения34 просмотра
- Ретушь изображения36 просмотров
- Ретушь изображения29 просмотров
- Удаление фона112 просмотров
- Удаление фона58 просмотров
- Реставрация старой фотографии109 просмотров
- Обработка фотографии96 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
4 года назад
Все сделано в соответствие с моими пожеланиями.
Ответный отзыв
Доходчивое и понятное объяснение задачи, оплата в срок
$1
10 баллов
4 года назад
Рекомендую. Работа была сделана качественно и быстро.
Ответный отзыв
Рекомендую данного заказчика. Подробно объяснил что делать, в связи с чем работа была выполнена быстро и правильно. Оплата мгновенная.
$10
10 баллов
6 лет назад
Хорошо справился с задачей, всегда был на связи, учитывал замечания и пожелания. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все понравилось, оплата быстрая. Рекомендую