YanHawk

Ян YanHawk

 
25 летБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Graphic Designer, Photoshop, Art

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Условия нашего сотрудничества : 

★ Исходный файл с разрешением не меньше 300 dpi. 

★ Подробное описание желаемого результата и сроков за которые нужно выполнить ваш заказ.

★ Уточнение, в каком формате нужен итоговый документ.

Контакты :

✉️ E-mail: [email protected]

☎️ Skype: yan.hawk

Photoshop
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Отзывы заказчиков
vpnnnnnn
Павел 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$2
10 баллов
4 года назад
Обработка фото.
Все сделано в соответствие с моими пожеланиями.
Доходчивое и понятное объяснение задачи, оплата в срок
Ответный отзыв
naoky
Юрий 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
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Рекомендую. Работа была сделана качественно и быстро.
Рекомендую данного заказчика. Подробно объяснил что делать, в связи с чем работа была выполнена быстро и правильно. Оплата мгновенная.
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mcgee
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
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Хорошо справился с задачей, всегда был на связи, учитывал замечания и пожелания. Рекомендую!
Все понравилось, оплата быстрая. Рекомендую
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