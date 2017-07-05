Отредактировать 4 фото

Обработка фотографийЗавершен18 заявок253 просмотра
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У меня есть 4 фото меня на сером фоне. Задача сделать фон: 1) бледно-голубым 2) белым.

И пересохранить фото так, чтобы они были не более 500 КБ.

Оплатить могу только с Киви.

Нужно сегодня, быстро. Сообщите плз сроки и цены.

6 лет назад
mcgee
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
YanHawk
Ян 
25 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Хорошо справился с задачей, всегда был на связи, учитывал замечания и пожелания. Рекомендую!
Все понравилось, оплата быстрая. Рекомендую
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