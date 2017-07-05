Отредактировать 4 фото

У меня есть 4 фото меня на сером фоне. Задача сделать фон: 1) бледно-голубым 2) белым.

И пересохранить фото так, чтобы они были не более 500 КБ.

Оплатить могу только с Киви.

Нужно сегодня, быстро. Сообщите плз сроки и цены.