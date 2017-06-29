Нужно обработать фото в стиле grange

Добрый день. Нужна обработка фото свадебных аксессуаров ручной работы для площадки Etsy.com. Ищу исполнителя для долговременного сотрудничества. На данный момент есть как минимум 100 фото для обработки, ежемесячно появляется 80-100 новых фото. [b]Задача:[/b] получить привлекательные продающие фото, выделяющиеся на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Портрет будет переносится на холст размером 60х80 (горизонтальный), это без припусков. Плюс на припуски нужно оставить пару сантиметров, для галерейной натяжки.
Grange должен быть ярким. Оставить максимум композиции: не "отрезать" руки, оставить мебель, на которой сидят люди, убрать столик с кружками, а также убрать правый нижний логотип (верхний по идее обрежется). Оставить по максимум, но и чтобы неоправданно много пустого места не было.
Оставлю пример grange на который можно, или нужно ориентироваться.
Нужно сделать за сутки. Оплата от 300 грн.
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