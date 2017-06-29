Нужно обработать фото в стиле grange

$15
Обработка фотографийЗавершен6 заявок229 просмотров
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Портрет будет переносится на холст размером 60х80 (горизонтальный), это без припусков. Плюс на припуски нужно оставить пару сантиметров, для галерейной натяжки. 

Grange должен быть ярким. Оставить максимум композиции: не "отрезать" руки, оставить мебель, на которой сидят люди, убрать столик с кружками, а также убрать правый нижний логотип (верхний по идее обрежется). Оставить по максимум, но и чтобы неоправданно много пустого места не было. 

Оставлю пример grange на который можно, или нужно ориентироваться.

Нужно сделать за сутки. Оплата от 300 грн. 

6 лет назад
MariaChudovska
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
LedyAngel
Алла 
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
75 отзывов
6 лет назад
$10
1 день
Алла просто прелесть. Работа, скорость, общительность. Могу с уверенностью рекомендовать. Обезательно будем сотрудничать еще!
Мария прекрасная заказчица,моментальная оплата,очень приятная в общении и всегда на связи.Конечно рекомендую всем фрилансерам!
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