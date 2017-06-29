Нужно обработать фото в стиле grange

Портрет будет переносится на холст размером 60х80 (горизонтальный), это без припусков. Плюс на припуски нужно оставить пару сантиметров, для галерейной натяжки.

Grange должен быть ярким. Оставить максимум композиции: не "отрезать" руки, оставить мебель, на которой сидят люди, убрать столик с кружками, а также убрать правый нижний логотип (верхний по идее обрежется). Оставить по максимум, но и чтобы неоправданно много пустого места не было.

Оставлю пример grange на который можно, или нужно ориентироваться.

Нужно сделать за сутки. Оплата от 300 грн.