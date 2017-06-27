Обработка фотографии. Портрет на памятник.

Обработка фотографийЗакрыт30 заявок374 просмотра
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Требуется кадрирование и ретушь одного человека на фотографии из трех присутствующих. Пример и оригинал во вложении. Вышлю исходник в raw. Только кропотливая работа. Хорошая ретушь, возможна замена фона. Дорого. Срочно!

6 лет назад
d_neofitov
Дмитрий 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад