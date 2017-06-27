Обработка фотографии. Портрет на памятник.

Для фабрики дверей, на сайт и в рекламу, нужно отрисовывать новые двери по чертежам (.dxf) и на основе фото прототипа. Вообщем нужно нарисовать фотореалистично двери для рекламы. Цена указана за одну дверь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется кадрирование и ретушь одного человека на фотографии из трех присутствующих. Пример и оригинал во вложении. Вышлю исходник в raw. Только кропотливая работа. Хорошая ретушь, возможна замена фона. Дорого. Срочно!
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