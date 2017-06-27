Отредактировать несколько фотографий

Нужен высокого уровня ПРОфессионал для развития проекта [b]Автоматизации нанесения текстур на рендеры.[/b] Проект – наше дополнение для Photoshop (панель, JS, 3D функционал). Основная сфера применения – иллюстрации для текстильного интернет-магазина. [b]Необходимые навыки: [/b] [list=1][*]Photoshop, экспертный уровень: 3Д функционал, ...
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