Мелкие правки фотографий

Необходимо убрать с фотографии большой дом и восстановить (или добавить) задний фон. https://yadi.sk/d/50X4noRw3KWJXD - скинул исходник и пример того, как не подходит обработка. Она не качественная, видны обрезки, также у краёв деревьев остатки куски дома, и ...