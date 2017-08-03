Удаление заднего фото с фото

Нужен человек который может качественно удалить задний фон на фотографиях мебели.

Фото и задний фон не всегда идеальные.

На сейчас это около 50 фото. Я буду регулярно обращаться в будущем.

Примеры фото:

http://take.ms/bShEV

Мне нужен качественный результат.

Оплата на карту приват банка, банковский счёт в Украине или пайпал.

Оплата такая.

Простые(3 грн), Средние(6грн) и Сложные(9грн).