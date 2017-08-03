Удаление заднего фото с фото

$10
Обработка фотографийЗавершен20 заявок418 просмотров
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Нужен человек который может качественно удалить задний фон на фотографиях мебели.

Фото и задний фон не всегда идеальные.

На сейчас это около 50 фото. Я буду регулярно обращаться в будущем.

Примеры фото:

http://take.ms/bShEV

Мне нужен качественный результат.

Оплата на карту приват банка, банковский счёт в Украине или пайпал.

Оплата такая. 

Простые(3 грн), Средние(6грн) и Сложные(9грн). 

6 лет назад
Jurko2017
Юрий 
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
yaremchuk17
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$10
3 дня
Всё отлично, работа выполнена на 5.
Отличный заказчик! Точно ставит задание и рассказывает нюансы. Рекомендую к сотрудничеству)