Обработать 50 фото

Нужен человек который может качественно удалить задний фон на фотографиях мебели. Фото и задний фон не всегда идеальные. На сейчас это около 50 фото. Я буду регулярно обращаться в будущем. Примеры фото: http://take.ms/bShEV Мне нужен качественный результат. Оплата на карту приват ...