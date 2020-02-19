Ретушь фото

Обработка фотографийЗакрыт72 заявки744 просмотра
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Обработка фото для магазина, коррекция фигуры(лишний вес), улучшение яркости фото, улучшение цвета и текстуры кожи. На товаре на фото могут быть ворсинки(пыль) удалить лишнюю пыль на самом товаре.

4 года назад
guest_15822970965205
4 года в сервисе
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4 года назад