Обработка фото ювелирных украшений

Обработка фотографийЗакрыт37 заявок525 просмотров
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Александр, добрый день.

Меня зовут Любовь, я ассистент Анастасии Пушкарь. 

Нам нужна обработка порядка 10 фото ювелирных украшений.

Подскажите, пожалуйста, стоимость обработки 1 фото и сроки изготовления.

4 года назад
guest_15822031471605
4 года в сервисе
Был
4 года назад