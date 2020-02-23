Отделить фон от фигуры на изображении

Обработка фотографийЗавершен4 заявки238 просмотров
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Приветствую.

Интересует качественно вырезать фигуру женщины с платьем , отделить от фона.

Делайте окончательную заявку, точный бюджет и сроки - за весь проект.

Оригиналы предоставлю исполнителю.

Без БС, послеоплата ЯД / Приват.

4 года назад
ActionTime
Андрей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
bez_mandata
Филипп 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$2
1 день
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Андрей приятный в общении человек. Уточнил все моменты сразу. Очень вежлив. По скорости оплаты вообще ТОП! Благодарю за доверенную работу. Был рад помочь)