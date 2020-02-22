Ретушь фото для магазина

Доброго дня! Есть 115 фото, вот в таком формате только без копирайта https://prazdnikon.ru/simvoly-epoxi-90-x/ они отдельно сохранены архивом Нужно кадрировать их под размер 530 на 419, важно именно кадрировать, не просто залить в программу обрезающую под нужный размер, а вручную ...