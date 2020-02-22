Ретушь фото для магазина

Обработка фотографийЗавершен5 заявок170 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо обтравить, поправить геометрию, подтянуть немного уровни и кадрировать. 

13-14 изображений.

Пример прикрепил.

4 года назад
commerce
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
LEBOWSKY
Николай 
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
4 года назад
$2
1 день
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