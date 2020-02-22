Ретушь фото для магазина

Обработка фото для магазина, коррекция фигуры(лишний вес), улучшение яркости фото, улучшение цвета и текстуры кожи. На товаре на фото могут быть ворсинки(пыль) удалить лишнюю пыль на самом товаре.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо обтравить, поправить геометрию, подтянуть немного уровни и кадрировать.
13-14 изображений.
Пример прикрепил.
- Похожие заказы
- Обработка фотографий72 заявкиЗакрыт4 года назад
Изменить изображение. Добавить нужный текст.Обработка фотографий42 заявкиЗакрыт4 года назад
Александр, добрый день. Меня зовут Любовь, я ассистент Анастасии Пушкарь. Нам нужна обработка порядка 10 фото ювелирных украшений. Подскажите, пожалуйста, стоимость обработки 1 фото и сроки изготовления.Обработка фотографий37 заявокЗакрыт4 года назад
Сделать 2 картинки под эти рекламные креативы (текст не больше 25%, фотография качественная привлекающая внимание)фотографии в ленте 1080x1080 (2 на ленту) в сториз 1080x1920 (2 на сториз)Обработка фотографий15 заявокЗакрыт4 года назад
Вырезать человека из групповой фото, и разместить на другой фон. Какая стоимость? Фото будет вот такого плана https://prnt.sc/r4p62i Позже будет несколько подобных и других задач по реставрации фото.Обработка фотографийнет заявокЗакрыт4 года назад
- $2
Нужно обработать фотографию.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
- $1
Нужно поменять текст на картинке.Обработка фотографий49 заявокЗакрыт4 года назад
Ретушь света и цвета взлетающих и садящихся самолётов. Детализация частей механизации самолёта.Обработка фотографий5 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Замена фона на фотоОбработка фотографий49 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго дня! Есть 115 фото, вот в таком формате только без копирайта https://prazdnikon.ru/simvoly-epoxi-90-x/ они отдельно сохранены архивом Нужно кадрировать их под размер 530 на 419, важно именно кадрировать, не просто залить в программу обрезающую под нужный размер, а вручную ...Обработка фотографий37 заявокЗакрыт4 года назад