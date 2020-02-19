Вырезать задний фон ! 1 фотография! Очень легкая!

Приветствую. Интересует качественно вырезать фигуру женщины с платьем , отделить от фона. Делайте окончательную заявку, точный бюджет и сроки - за весь проект. Оригиналы предоставлю исполнителю. Без БС, послеоплата ЯД / Приват.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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