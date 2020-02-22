Фото ретушь

Обработка фотографийЗакрыт66 заявок561 просмотр
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Нужно отредактировать 5 фото (обработка, удаление дефектов, добавление текста, улучшение качества текста)

Также в 3 фото нужно вырезать фон.

4 года назад
guest_15826256506225
4 года в сервисе
Был
4 года назад