Заменить человека на фото на другого человека

$3
Обработка фотографийЗакрыт18 заявок333 просмотра
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Есть фото - учитель и дети. Нужно на фото внести изменения: вставить другого человека на роль учителя (фото предоставлю). Сделать так, чтобы не было заметно, то есть нужно сделать качественную красивую замену. Срок желательно до 12.00 сегодня .  Фото приклеплю потом

4 года назад
guest_15826159195918
4 года в сервисе
Был
4 года назад