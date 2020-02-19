Заменить человека на фото на другого человека

Есть фото - учитель и дети. Нужно на фото внести изменения: вставить другого человека на роль учителя (фото предоставлю). Сделать так, чтобы не было заметно, то есть нужно сделать качественную красивую замену. Срок желательно до 12.00 сегодня . Фото приклеплю потом