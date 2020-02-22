Обработка студийного фото в глянцевом стиле

Обработка фотографийЗакрыт31 заявка418 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Максимально приближенном к хайенд. 

В дальнейшем будут постоянные заказы, потому ищу человека с перспективой дальнейшего сотрудничества.

Примеры покажу исполнителю. 

Всего 10 фото. Бюджет обсуждаем, в разумных пределах. Фото детские. 

Без выкладывания в портфолио. 

4 года назад
spb78
Алиса 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад