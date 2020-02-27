Необходимо убрать водяные знаки с фото. Фотографий около 100 штук
Ретушь фото - "разглаживание" складок на одежде.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно "разгладить" складки на фото верхней одежды.
12 фото.
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