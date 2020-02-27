Ретушь фото - "разглаживание" складок на одежде.

$10
Обработка фотографийЗавершен26 заявок358 просмотров
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Нужно "разгладить" складки на фото верхней одежды.

12 фото.

4 года назад
Elena588
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
karpokat
24 годаУзбекистан
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$10
2 дня
Екатерина, огромное спасибо за качественную и очень оперативную работу! Отдельная благодарность за фон с линейками. Были рады работать с Вами! Наши самые наилучшие рекомендации.
Благодарю за работу, была рада сотрудничеству!