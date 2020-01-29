Очень довольны сотрудничеством с Алиной! Её тестовая работа была лучшей из 45 заявок только с этого сайта и ещё около 50 заявок с других сайтов. Все персонажи получились именно такими, как нам нужно: - максимально точно отображены эмоции персонажей - соблюдены все пропорции и геометрия линий - максимально подходящая толщина контуров и пр. важные нюансы. Отдельная благодарность за оперативность и приятное общение. С удовольствием продолжим сотрудничество! Наши самые наилучшие рекомендации!