ТЗ: ссылка на все фото: [url=https://yadi.sk/d/-S8AjAygRWG3IA]https://yadi.sk/d/-S8AjAygRWG3IA[/url] 1. нужно заменить цвета шуб в 26 фото – папки №2, 3, 4. Цвета для замены – в этих же папках. ВАЖНО! Результат замены должен быть максимально естественным! Примеры неудачной замены – в папке «Неудачная ...
Алёна Краснощекова Elena588Elena588
- $23Обработка фотографий12 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен переводчик текста с русского на английский и обратно. Тематика - женская одежда. Обязателен опыт работы в переводах в этой сфере и знание всей терминологии и специфики. Текст объёмом порядка 20000 символов без пробелов. Будем отдавать частями - по ...Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
- $9
Нужно нарисовать макеты (2d-персонажей) по фото мягких игрушек. 4 макета - по 150 руб. каждый. ТЗ: 1. макеты нужны простые, без теней,без объёма. Цвета - аналогичные мягким игрушкам. 2. Макеты нужны в векторе (ai) и jpg 1080*1080. 3. "Волосатость" и "пушистость" ...Завершен4 года назад
- $40
[b]Нужно подогнать 372 фото попропорциям и размерам: [/b] 1. расстояние сверху и снизу, и по бокам фото нужны одинаковые – точно такие, как в папке «Примеры», фото №1, 2, 3. То есть расстояние от верха головы до края фото ...Завершен4 года назад
- $230
[b]ТЗ на обработку фото: [/b] 1. нужно заменить фон в 380 фото. а. Фон - как в папке «Фон с линейками», файл в PSD. Для наглядности прилагаю примеры исходных фото и обработанных – см. папку «Примеры». Фото №1(1),2(1), 3(1) – исходники. Фото ...Обработка фотографий12 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Нужно "разгладить" складки на фото верхней одежды. 12 фото.Завершен4 года назад
- $180
[b]ТЗ на обработку фото: [/b] 1. нужно заменить фон в 291 фото. а. Фон - как в фото №1. Для наглядности прилагаю исходник фото №1 – фото №1(1). б. [b]В исходную модель в одежде[/b] нужно: - добавлять резкости - уменьшать или увеличивать яркость - убирать ...Завершен4 года назад
Нужно заменить фон в 257 фото. 1. 2 типа фона: 1-ый: как в фото 1 – см. архив. Для наглядности прилагаю исходник фото 1 – фото 1(1). Нужно добавлять резкости, уменьшать или увеличивать яркость и пр. настройки там, где ...Обработка фотографий9 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Ищем художника-иллюстратора для проекта из 10 картинок. 2d-комиксы и картинки, графика. Все подробности - в переписке.Завершен4 года назад
- $40
Ищем художника-иллюстратора для проекта из 10 картинок. 2d-комиксы и картинки, графика. Все подробности - в переписке.Завершен4 года назад
- $32
Ищем художника-иллюстратор для постоянного сотрудничества. 2d-комиксы и картинки, графика. Все подробности - в переписке.Завершен4 года назад
- $24
Нужен графический иллюстратор для постоянного сотрудничества. Оплата - 150 руб. за 1 картинку. Объёмы - 30-40 картинок в месяц. Задача: рисовать 2d-комиксы и картинки - нарочитодетские и/или простые. Примеры - в приложении (первые 2 фото). Предоставляем полностью готовый сценарий –фото/картинки с ...Завершен5 лет назад
- $24
Нужен графический иллюстратор для постоянного сотрудничества. Оплата - 150 руб. за 1 картинку. Объёмы - 30-40 картинок в месяц. Задача: рисовать 2d-комиксы и картинки - нарочитодетские и/или простые. Примеры - в приложении (первые 2 фото). Предоставляем полностью готовый сценарий –фото/картинки с ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Нужно нарисовать комикс на фитнес-тему ожидание/реальность. Все детали - в переписке.Завершен5 лет назад
- $13
Нужен графический иллюстратордля постоянного сотрудничества. Оплата - 150 руб. за 1 картинку. Объёмы - 30-40 картинок в месяц. Задача: рисовать 2d-комиксы и картинки - нарочитодетские и/или простые. Примеры - в приложении (первые 2 фото). Предоставляем полностью готовый сценарий –фото/картинки с людьми, ...Завершен5 лет назад
- $5
Нужен графический иллюстратордля постоянного сотрудничества. Оплата - 150 руб. за 1 картинку. Объёмы - 30-40 картинок в месяц. Задача: рисовать 2d-комиксы и картинки - нарочитодетские и/или простые. Примеры - в приложении (первые 2 фото). Предоставляем полностью готовый сценарий –фото/картинки с людьми, ...Завершен5 лет назад
- $80
Нужен графический иллюстратордля постоянного сотрудничества. Оплата - 150 руб. за 1 картинку. Объёмы - 30-40 картинок в месяц. Задача: рисовать 2d-комиксы и картинки - нарочитодетские и/или простые. Примеры - в приложении (первые 2 фото). Предоставляем полностью готовый сценарий –фото/картинки с людьми, ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт5 лет назад