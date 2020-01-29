Elena588

Алёна Краснощекова Elena588

 
37 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
11
безопасных платежей

  • Замена цвета и обработка фото.

    $23

    ТЗ: ссылка на все фото: [url=https://yadi.sk/d/-S8AjAygRWG3IA]https://yadi.sk/d/-S8AjAygRWG3IA[/url] 1. нужно заменить цвета шуб в 26 фото – папки №2, 3, 4. Цвета для замены – в этих же папках. ВАЖНО! Результат замены должен быть максимально естественным! Примеры неудачной замены – в папке «Неудачная ...

    Обработка фотографий12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен переводчик с русского на английский и обратно; женская одежда

    Нужен переводчик текста с русского на английский и обратно. Тематика - женская одежда. Обязателен опыт работы в переводах в этой сфере и знание всей терминологии и специфики. Текст объёмом порядка 20000 символов без пробелов. Будем отдавать частями - по ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Отрисовать 2d-персонажей по мягким игрушкам

    $9

    Нужно нарисовать макеты (2d-персонажей) по фото мягких игрушек. 4 макета - по 150 руб. каждый. ТЗ: 1. макеты нужны простые, без теней,без объёма. Цвета - аналогичные мягким игрушкам. 2. Макеты нужны в векторе (ai) и jpg 1080*1080. 3. "Волосатость" и "пушистость" ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Подогнать фото по пропорциям и размерам

    $40

    [b]Нужно подогнать 372 фото попропорциям и размерам: [/b] 1. расстояние сверху и снизу, и по бокам фото нужны одинаковые – точно такие, как в папке «Примеры», фото №1, 2, 3. То есть расстояние от верха головы до края фото ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Замена фона и обработка 380 фото

    $230

    [b]ТЗ на обработку фото: [/b] 1. нужно заменить фон в 380 фото. а. Фон - как в папке «Фон с линейками», файл в PSD. Для наглядности прилагаю примеры исходных фото и обработанных – см. папку «Примеры». Фото №1(1),2(1), 3(1) – исходники. Фото ...

    Обработка фотографий12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Замена фона и обработка 291 фото.

    $180

    [b]ТЗ на обработку фото: [/b] 1. нужно заменить фон в 291 фото.   а. Фон - как в фото №1. Для наглядности прилагаю исходник фото №1 – фото №1(1).   б. [b]В исходную модель в одежде[/b] нужно: -  добавлять резкости - уменьшать или увеличивать яркость - убирать ...

    Photoshop
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Замена фона и обработка 257 фото.

    Нужно заменить фон в 257 фото. 1. 2 типа фона: 1-ый: как в фото 1 – см. архив. Для наглядности прилагаю исходник фото 1 – фото 1(1). Нужно добавлять резкости, уменьшать или увеличивать яркость и пр. настройки там, где ...

    Обработка фотографий9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 2d-комиксы и картинки.

    $24

    Нужен графический иллюстратор для постоянного сотрудничества. Оплата - 150 руб. за 1 картинку. Объёмы - 30-40 картинок в месяц. Задача:  рисовать 2d-комиксы и картинки - нарочитодетские и/или простые. Примеры - в приложении (первые 2 фото). Предоставляем полностью готовый сценарий –фото/картинки с ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • 2d-комиксы и картинки

    $24

    Нужен графический иллюстратор для постоянного сотрудничества. Оплата - 150 руб. за 1 картинку. Объёмы - 30-40 картинок в месяц. Задача:  рисовать 2d-комиксы и картинки - нарочитодетские и/или простые. Примеры - в приложении (первые 2 фото). Предоставляем полностью готовый сценарий –фото/картинки с ...

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 2d-комиксы и картинки. 2-ое задание, 5 комиксов.

    $13

    Нужен графический иллюстратордля постоянного сотрудничества. Оплата - 150 руб. за 1 картинку. Объёмы - 30-40 картинок в месяц. Задача:  рисовать 2d-комиксы и картинки - нарочитодетские и/или простые. Примеры - в приложении (первые 2 фото). Предоставляем полностью готовый сценарий –фото/картинки с людьми, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • 2d-комиксы и картинки. 1-ое задание.

    $5

    Нужен графический иллюстратордля постоянного сотрудничества. Оплата - 150 руб. за 1 картинку. Объёмы - 30-40 картинок в месяц. Задача:  рисовать 2d-комиксы и картинки - нарочитодетские и/или простые. Примеры - в приложении (первые 2 фото). Предоставляем полностью готовый сценарий –фото/картинки с людьми, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • 2d-комиксы и картинки

    $80

    Нужен графический иллюстратордля постоянного сотрудничества. Оплата - 150 руб. за 1 картинку. Объёмы - 30-40 картинок в месяц. Задача:  рисовать 2d-комиксы и картинки - нарочитодетские и/или простые. Примеры - в приложении (первые 2 фото). Предоставляем полностью готовый сценарий –фото/картинки с людьми, ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$14
10 баллов
4 года назад
Нужен переводчик с русского на английский и обратно; женская одежда
Спасибо за заказ! Всё отлично!
Перевод хороший, но слишком официальный получился.
Ответный отзыв
alinaROCK
36 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$9
10 баллов
4 года назад
Отрисовать 2d-персонажей по мягким игрушкам
Очень понравилось работать с Аленой. ТЗ четкое, все профессионально и быстро)
Очень довольны сотрудничеством с Алиной! Её тестовая работа была лучшей из 45 заявок только с этого сайта и ещё около 50 заявок с других сайтов. Все персонажи получились именно такими, как нам нужно: - максимально точно отображены эмоции персонажей - соблюдены все пропорции и геометрия линий - максимально подходящая толщина контуров и пр. важные нюансы. Отдельная благодарность за оперативность и приятное общение. С удовольствием продолжим сотрудничество! Наши самые наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
27 минут назад
$40
10 баллов
4 года назад
Подогнать фото по пропорциям и размерам
Очень доволен сотрудничеству с Алёной! Образцовое ТЗ. Отличная коммуникация. Мои наилучшие рекомендации!
Благодарим Александра за очень качественную и оперативную работу! Довольны результатом на 100%! Надеемся на дальнейшее сотрудничество. В общем, наши самые наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
karpokat
24 годаУзбекистан
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Ретушь фото - "разглаживание" складок на одежде.
Благодарю за работу, была рада сотрудничеству!
Екатерина, огромное спасибо за качественную и очень оперативную работу! Отдельная благодарность за фон с линейками. Были рады работать с Вами! Наши самые наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
karpokat
24 годаУзбекистан
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$220
10 баллов
4 года назад
Замена фона и обработка 291 фото.
Очень подробное и грамотное ТЗ, быстрая обратная связь. Спасибо, приятно было работать!
Благодарим Екатерину за качественную работу! Фото получились именно такими, как нам нужно. Наши самые наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв