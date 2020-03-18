Подогнать фото по пропорциям и размерам

Нужно подогнать 372 фото попропорциям и размерам:

1. расстояние сверху и снизу, и по бокам фото нужны одинаковые – точно такие, как в папке

«Примеры», фото №1, 2, 3.

То есть расстояние от верха головы до края фото и от подошвы стоп до низа фото - это равное

расстояние (скажем, величина 2).

Расстояние от боков моделей до краёв фото - это тоже равное расстояние (скажем, величина

3).

В некоторых фото потребуется «дорисовка» фона по одной или двум сторонам.

Фон должен быть «дорисован» максимально естественно, никакие «швы» и несовпадения

(например, рисунка паркета) не должны быть видны.

В архиве – фон с линейками – может, понадобится для точности расстояний.

2. Все фото нужны в одинаковом размере – строго 1080*1080.

Подгонка по размеру - без обрезки модели и без обрезки требуемых расстояний до краёв фото.

Там, где невозможно без обрезки, нужно дорисовать фон.

3. Папка "Фото для ознакомления" - фото из текущего проекта, для ознакомления.

Можем отправить все фото для ознакомления - по Вашему запросу.

4. В папке «Тест» - 2 фото для тестовой обработки.

5. Сотрудничество - только по результатам тестового задания, см. пункт №4.

Нужно обработать эти фото в соответствии с ТЗ.

Результат присылайте в заявке к проекту или в личные сообщения.

6. Сроки: очень желательно уложиться в 5 дней.

Пишите Ваши сроки.

7. Сотрудничество - только по Безопасной Сделке с резервированием бюджета или

по постоплате.

По предоплате не работаем.