Подогнать фото по пропорциям и размерам

Ретуш фотографий для размещения на сайте. Немного разгладить лицо и одежду )))
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подогнать 372 фото попропорциям и размерам:
1. расстояние сверху и снизу, и по бокам фото нужны одинаковые – точно такие, как в папке
«Примеры», фото №1, 2, 3.
То есть расстояние от верха головы до края фото и от подошвы стоп до низа фото - это равное
расстояние (скажем, величина 2).
Расстояние от боков моделей до краёв фото - это тоже равное расстояние (скажем, величина
3).
В некоторых фото потребуется «дорисовка» фона по одной или двум сторонам.
Фон должен быть «дорисован» максимально естественно, никакие «швы» и несовпадения
(например, рисунка паркета) не должны быть видны.
В архиве – фон с линейками – может, понадобится для точности расстояний.
2. Все фото нужны в одинаковом размере – строго 1080*1080.
Подгонка по размеру - без обрезки модели и без обрезки требуемых расстояний до краёв фото.
Там, где невозможно без обрезки, нужно дорисовать фон.
3. Папка "Фото для ознакомления" - фото из текущего проекта, для ознакомления.
Можем отправить все фото для ознакомления - по Вашему запросу.
4. В папке «Тест» - 2 фото для тестовой обработки.
5. Сотрудничество - только по результатам тестового задания, см. пункт №4.
Нужно обработать эти фото в соответствии с ТЗ.
Результат присылайте в заявке к проекту или в личные сообщения.
6. Сроки: очень желательно уложиться в 5 дней.
Пишите Ваши сроки.
7. Сотрудничество - только по Безопасной Сделке с резервированием бюджета или
по постоплате.
По предоплате не работаем.
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