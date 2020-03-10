Обработка фото, портрет в стиле DreamArt

нужно обработать картинку. Которая, при наложении на изображение даст эффект сканированного изображения.
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Нужно обработать фотографию в стилистике DreamArt
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