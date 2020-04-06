Работа с документом в фото редакторе.

Обработка фотографийЗавершен26 заявок585 просмотров
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привет,

есть комплексное задание задание по изменению фото объекта в редакторе.

пишите в личку по детальному разьяснению.

спасибо

4 года назад
serg20911
Иван 
44 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Dmitry_sheko
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
20 часов назад
4 года назад
$16
11 дней
исполнением доволен.
Четкая постановка задачи,быстрая коммуникация