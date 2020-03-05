Обработать фотографию

[b]ТЗ на обработку фото: [/b] 1. нужно заменить фон в 380 фото. а. Фон - как в папке «Фон с линейками», файл в PSD. Для наглядности прилагаю примеры исходных фото и обработанных – см. папку «Примеры». Фото №1(1),2(1), 3(1) – исходники. Фото ...