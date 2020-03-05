Ретушь фотографий

Обработка фотографийЗакрыт123 заявки944 просмотра
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Ретушь фотографий

- Цветокоррекция, тонирование, кадрирование, наложение копирайта.

- Устранение дефектов кожи, выравнивание тона.

- Оплата сдельная, за выполненную работу

- При хорошем качестве - длительное сотрудничество

Ссылка на портфолио либо выполнение тестового задания (оплачиваем) - обязательно

4 года назад
Thunderbird_SV
Светлана 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад