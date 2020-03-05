Обработка фотографий

$102
Обработка фотографийЗакрыт33 заявки851 просмотр
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Подготовить фотографии по ТЗ: обрезать под указанный размер, разместить изображение с  четким соблюдением полей. Кол-во  фотографий  475 шт.  Бюджет - 7000 р. Срок - 10 марта.

4 года назад
guest_15687047940064
4 года в сервисе
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3 года назад