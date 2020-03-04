Удалить фон на фото

Обработка фотографийЗакрыт29 заявок724 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для этой одной картинки убрать темный фон и сделать белый.

В заявке прошу указать стоимость и контакты для связи (телеграм или скайп).

Спасибо.

4 года назад
_misha_
Михаил 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад