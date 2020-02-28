Дизайнер для обработки 3 фотографий с записью экрана - срочно!

$15
Обработка фотографийЗакрыт11 заявок333 просмотра
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Дизайнер для обработки 3 фотографий с записью экрана - срочно!

Работы на 3-4 часа, оставляйте Ваш скайп для связи пожалуйста

Бюджет 15$, оплата строго по готовности задачи - далее будет предоставлен заказ ещё на большое кол-во фотографий

4 года назад
WebSockratStudio
Андрей 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-5)