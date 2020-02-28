В ближайшее время на центральных площадях и улицах крупных городов будут установлены Капсулы Времени. Это новый, не имеющий аналогов и поэтому требующий предварительной визуализации проект. Требуется изготовить видеоролики, эскизы, фотоколлажи, визуализирующих как саму Капсулу, так и ее ...
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Дизайнер для обработки 3 фотографий с записью экрана - срочно!
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Бюджет 15$, оплата строго по готовности задачи - далее будет предоставлен заказ ещё на большое кол-во фотографий
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