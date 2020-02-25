Нужно увеличить качество фотографии.

Обработка фотографийЗакрыт8 заявок244 просмотра
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Добрый день, у меня погиб друг. Мне нужно увеличить качество изображения для памятника на могилу.  К сожалению у меня нет оригинала, это фотография из вк. 

4 года назад
guest_15828068251041
4 года в сервисе
Был
4 года назад