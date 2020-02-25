Создать Photoshop Action

Необходим экшен создающий эффект картины (цифрового наброска). В дальнейшем экшен может быть использован для коммерческих целей (создание принтов, обработка изображений и т.п.) Пример изображения смотрите в файле .Основные требования к работе:- экшен и его составляющие должны быть оригинальными. Кисти и паттерны не взяты с интернета. Действие так же будет проверено на совпадения с тем, что есть в сети- мультиверсионным. т.е. действие должно работать на версиях фотошопа начиная от CS6 и выше

- на Английской версии фотошопа- многослойность созданного эффекта. В итоговом файле должны получиться несколько слоев с возможностью настроить эффект