Изменить текст на картинке

Обработка фотографийЗавершен34 заявки559 просмотров
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Есть несколько картинок (эмблема/иконка и текст), нужно изменить на них текст в соответствии с брендбуком (который размещён на прозрачном или одноцветном фоне)

4 года назад
zhuravelsv
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
VGcompany
30 летУкраина
4 года в сервисе
Был
22 дня назад
4 года назад
$3
1 день
WMZ
Всё отлично и максимально быстро, рекомендую к сотрудничеству!
Отлично получилось сотрудничать! Мне понравилось работать с Сергеем! Просто и чётко объяснил задачи!! Спасибо!