Нанести надписи на 50 изображений.

$23
Обработка фотографийЗавершен64 заявки883 просмотра
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Имеются изображения и надписи. Нужно нанести эти надписи на изображения, как в прикрепленных примерах. Оплата 1500 руб. за 50 надписей.

4 года назад
oliverr
Оля 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранные исполнители
excccp
Юрий 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$23
1 день
Все выполнено отлично, без нареканий!
Приятно было работать.Отличный заказчик!
bez_mandata
Филипп 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$23
1 день
Отличная работа! Рекомендую
Образцовый заказчик. Быстрая проверка и оплата! Был рад сотрудничеству)