Нужно рисовать картинки для Pinterest

В ближайшее время на центральных площадях и улицах крупных городов будут установлены Капсулы Времени. Это новый, не имеющий аналогов и поэтому требующий предварительной визуализации проект. Требуется изготовить видеоролики, эскизы, фотоколлажи, визуализирующих как саму Капсулу, так и ее ...
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Добрый день!
Задача не сложная, подойдет и для новичков у которых есть вкус)
Напишите стоимость за 10 таких картинок в рублях или usd, как удобно
ТЗ прикрепил
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