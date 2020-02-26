Нужно рисовать картинки для Pinterest

Обработка фотографийЗакрыт52 заявки692 просмотра
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Добрый день! 

Задача не сложная, подойдет и для новичков у которых есть вкус)

Напишите стоимость за 10 таких картинок в рублях или usd, как удобно

ТЗ прикрепил

4 года назад
guest_15217069586459
6 лет в сервисе
Был
3 года назад