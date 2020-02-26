Перенести таблицу в рамку

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Перенести две таблицы с ворда в пдф формат. Там на скрине видно примерно как надо..(( только нормально))

4 года назад
guest_15762416989798
4 года в сервисе
Был
4 года назад