Перенести таблицу в рамку

Нужно отфотошопить фото девушки в режиме фэнтези. Присылать примеры работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перенести две таблицы с ворда в пдф формат. Там на скрине видно примерно как надо..(( только нормально))
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