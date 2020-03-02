Убрать вирусы с сайта и обновить версию ModX

Обработка фотографийЗакрыт2 заявки225 просмотров
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Скину архив сайта.

Как выглядят папки на фтп фото прикрепил, есть ли вариант их восстановить? 

MODX
4 года назад
TigerMilk
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад