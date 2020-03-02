Убрать вирусы с сайта и обновить версию ModX

Нужно вставить в картинку еще одну картинку и обработать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скину архив сайта.
Как выглядят папки на фтп фото прикрепил, есть ли вариант их восстановить?
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