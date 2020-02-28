Создание анимации из картинки

Обработка фотографийЗакрыт7 заявок593 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры нам необходимо создать анимацию картинки чтобы был эффект того, что контейнер находится в движении. Также в приложении пример того как не надо оформлять анимацию (эффект движения облаков). Ждем от вас информацию по стоимости и срокам. Работать необходимо до полного утверждения заказчиком. 

4 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)