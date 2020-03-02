Обработать 6 шт фотографий для сайта

Обработка фотографийЗакрыт55 заявок576 просмотров
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Нужно 6шт. фотографий кепок на манекене обработать. Сделать товар привлекательным - 

выполнить обтравку, замену фона, цветокоррекцию. 

Предлагайте вашу стоимость и сроки.

4 года назад
Yana_nana
Яна 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад