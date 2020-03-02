Требуется обработать ряд отсканированных текстов. Нужно отретушировать текст в виде PDF, либо отдельных изображений. Бывает, нужно восстановить текст плохого качества, сделать шрифт однородного цвета. В целом, работа не сложная. Бывает - просто изменить расстановку текста внутри ...
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Требуется привести фотографии товаров в единый вид: - размер изображений должен быть 1000 х 1000 px; - добавить белый фон для изображений с меньшим размером.- товар должен располагаться в центре холста в области 800 х 800 px, т.е. самая длинная сторона товара должна быть 800 px, меньшая сторона значения не имеет;- количество точек на дюйм - 70 dpi;- сохранить изображение для web в формате jpg
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