Привести фотографии товаров в единый вид

Обработка фотографийЗакрыт41 заявка527 просмотров
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Требуется привести фотографии товаров в единый вид:  - размер изображений должен быть 1000 х 1000 px; - добавить белый фон для изображений с меньшим размером.- товар должен располагаться в центре холста в области 800 х 800 px, т.е. самая длинная сторона товара должна быть 800 px, меньшая сторона значения не имеет;- количество точек на дюйм - 70 dpi;- сохранить изображение для web в формате jpg

4 года назад
platinumseo
Потолицын 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад