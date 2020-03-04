Нужно 6шт. фотографий кепок на манекене обработать. Сделать товар привлекательным - выполнить обтравку, замену фона, цветокоррекцию. Предлагайте вашу стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо удалить объекты(картон) с нескольких фотографий
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