Замена фона и обработка 380 фото

Нужно сделать фото помещений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ на обработку фото:
1. нужно заменить фон в 380 фото.
а. Фон - как в папке «Фон с линейками», файл в PSD.
Для наглядности прилагаю примеры исходных фото и обработанных – см. папку
«Примеры».
Фото №1(1),2(1), 3(1) – исходники.
Фото №1, 2,3 – обработанные по нашему ТЗ.
б. В исходную модель в одежде нужно:
- добавлять резкости
- уменьшать или увеличивать яркость
- убирать«эффект дымки» с белого/очень светлого фона
-дорисовывать тени на засветах одежды, выравнивая освещение одежды, или же
сильные засветы на модели/одежде нужно убирать – см. папку «Примеры»
- делать прочие настройки там, где это необходимо, чтобы всё соответствовало новому фону – см. папку «Примеры».
Обрабатывать нужно только модель в одежде!
в. Нужно минимум адаптированных под модель в одежде теней – см. папку «Примеры».
г. Папка«Примеры», фото №1 - фон адаптирован под освещение исходного фото – слева фон
немного подсвечен, так как в исходном фото №1(1) слева засвечена модель и одежда.
Все фоны уже обработанных фото адаптированы под освещение исходных фото.
Точно также нужно обрабатывать все текущие фото.
Если нужно,скинем больше обработанных фото и исходников – в качестве примеров.
д. Волосы нужно вырезать максимально детально – для всех фото.
е. Важно,чтобы все фото смотрелись максимально! естественно; чтобы не было заметно, что
модели вырезанные, и что фон инородный.
ж. Модели в одежде должны быть чёткие, соответствовать чёткости фона – «размытости»
недопустимы.
Фото нужны для интернет-магазина, они будут увеличиваться при клике.
ВАЖНО!!!:все фоны должны со 100% точностью соответствовать цвету, обработке, расстояниям
и пр. обработанным фонам в папке «Примеры», в точности в соответствии с ТЗ!!!
Первая часть фото обработана и выложена в интернет-магазин, никаких отличий от обработанной
части фото не должно быть!
2. Для всех фото!
Расстояние сверху и снизу, и по бокам фото нужны одинаковые – точно такие, как в папке
«Примеры», фото №1, 2, 3.
То есть расстояние от верха головы до края фото и от подошвы стоп до низа фото - это
равное расстояние (скажем, величина 2).
Расстояние от боков моделей до краёв фото - это тоже равное расстояние (скажем, величина
3).
3. Все фото нужны в одинаковом размере, минимум 1080*1080, обязательно соотношение 1:1 (это
важно).
Подгонка по размеру - без обрезки модели и без обрезки требуемых расстояний до краёв фото.
Там, где невозможно без обрезки, нужно дорисовать фон.
4. Папка "Фото для ознакомления" - фото из текущего проекта, для ознакомления.
Можем отправить все фото для ознакомления - по Вашему запросу.
5. В папке«Тест» - 3 фото для тестовой обработки, самые сложные.
6. Сотрудничество - только по результатам тестового задания, см. пункт №5.
Нужно обработать эти фото в соответствии с ТЗ.
Результат присылайте в заявке к проекту или в личные сообщения.
7. Сроки: очень желательно уложиться в 10-12 дней.
Пишите Ваши сроки.
8. Сотрудничество - только по Безопасной Сделке с резервированием бюджета или по постоплате.
По предоплате не работаем.
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