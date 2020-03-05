Замена фона и обработка 380 фото

ТЗ на обработку фото:

1. нужно заменить фон в 380 фото.

а. Фон - как в папке «Фон с линейками», файл в PSD.

Для наглядности прилагаю примеры исходных фото и обработанных – см. папку

«Примеры».

Фото №1(1),2(1), 3(1) – исходники.

Фото №1, 2,3 – обработанные по нашему ТЗ.

б. В исходную модель в одежде нужно:

- добавлять резкости

- уменьшать или увеличивать яркость

- убирать«эффект дымки» с белого/очень светлого фона

-дорисовывать тени на засветах одежды, выравнивая освещение одежды, или же

сильные засветы на модели/одежде нужно убирать – см. папку «Примеры»

- делать прочие настройки там, где это необходимо, чтобы всё соответствовало новому фону – см. папку «Примеры».

Обрабатывать нужно только модель в одежде!

в. Нужно минимум адаптированных под модель в одежде теней – см. папку «Примеры».

г. Папка«Примеры», фото №1 - фон адаптирован под освещение исходного фото – слева фон

немного подсвечен, так как в исходном фото №1(1) слева засвечена модель и одежда.

Все фоны уже обработанных фото адаптированы под освещение исходных фото.

Точно также нужно обрабатывать все текущие фото.

Если нужно,скинем больше обработанных фото и исходников – в качестве примеров.

д. Волосы нужно вырезать максимально детально – для всех фото.

е. Важно,чтобы все фото смотрелись максимально! естественно; чтобы не было заметно, что

модели вырезанные, и что фон инородный.

ж. Модели в одежде должны быть чёткие, соответствовать чёткости фона – «размытости»

недопустимы.

Фото нужны для интернет-магазина, они будут увеличиваться при клике.

ВАЖНО!!!:все фоны должны со 100% точностью соответствовать цвету, обработке, расстояниям

и пр. обработанным фонам в папке «Примеры», в точности в соответствии с ТЗ!!!

Первая часть фото обработана и выложена в интернет-магазин, никаких отличий от обработанной

части фото не должно быть!

2. Для всех фото!

Расстояние сверху и снизу, и по бокам фото нужны одинаковые – точно такие, как в папке

«Примеры», фото №1, 2, 3.

То есть расстояние от верха головы до края фото и от подошвы стоп до низа фото - это

равное расстояние (скажем, величина 2).

Расстояние от боков моделей до краёв фото - это тоже равное расстояние (скажем, величина

3).

3. Все фото нужны в одинаковом размере, минимум 1080*1080, обязательно соотношение 1:1 (это

важно).

Подгонка по размеру - без обрезки модели и без обрезки требуемых расстояний до краёв фото.

Там, где невозможно без обрезки, нужно дорисовать фон.

4. Папка "Фото для ознакомления" - фото из текущего проекта, для ознакомления.

Можем отправить все фото для ознакомления - по Вашему запросу.

5. В папке«Тест» - 3 фото для тестовой обработки, самые сложные.

6. Сотрудничество - только по результатам тестового задания, см. пункт №5.

Нужно обработать эти фото в соответствии с ТЗ.

Результат присылайте в заявке к проекту или в личные сообщения.

7. Сроки: очень желательно уложиться в 10-12 дней.

Пишите Ваши сроки.

8. Сотрудничество - только по Безопасной Сделке с резервированием бюджета или по постоплате.

По предоплате не работаем.