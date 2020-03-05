Вырезать вставить

Ретушь фотографий - Цветокоррекция, тонирование, кадрирование, наложение копирайта. - Устранение дефектов кожи, выравнивание тона. - Оплата сдельная, за выполненную работу - При хорошем качестве - длительное сотрудничество Ссылка на портфолио либо выполнение тестового задания (оплачиваем) - обязательно
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Вырезать лицо из первого фото и вставить во второе
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