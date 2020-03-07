Поменять водяной знак на фото

Нужно сделать фото помещений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Изменить водяной знак на фотографиях. (он находится в углу, меняется легко)
15 фоток.
- Похожие заказы
- $4Обработка фотографий34 заявкиЗакрыт4 года назад
Вставить лицо девушки из первого фото во второеОбработка фотографий15 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется ряд отсканированных страниц. 1. Необходимо удалить из них фон страницы, чтобы остался ТОЛЬКО текст и изображения (предыдущий исполнитель распознавал текст, убирал с него весь фон) 2. Сшить изображения в PDF. Также имеются несколько PDF, в которые нужно ...Обработка фотографий11 заявокЗакрыт4 года назад
Убрать мешки под глазами, сгладить морщины. Произвести общую цветокоррецию для улучшения фото.Обработка фотографий8 заявокЗакрыт4 года назад
- $230
[b]ТЗ на обработку фото: [/b] 1. нужно заменить фон в 380 фото. а. Фон - как в папке «Фон с линейками», файл в PSD. Для наглядности прилагаю примеры исходных фото и обработанных – см. папку «Примеры». Фото №1(1),2(1), 3(1) – исходники. Фото ...Обработка фотографий12 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется обработать файлы, обрезать на белый и серый фон красный nef исходник а серый результат * размер и пропорции файла не меняем (соотношение сторон остается то же) * решетку обрезать на серый фон а люки на белый * неровно ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Вырезать лицо из первого фото и вставить во второеОбработка фотографий4 заявкиЗакрыт4 года назад
Ретушь фотографий - Цветокоррекция, тонирование, кадрирование, наложение копирайта. - Устранение дефектов кожи, выравнивание тона. - Оплата сдельная, за выполненную работу - При хорошем качестве - длительное сотрудничество Ссылка на портфолио либо выполнение тестового задания (оплачиваем) - обязательноОбработка фотографий123 заявкиЗакрыт4 года назад
- $102
Подготовить фотографии по ТЗ: обрезать под указанный размер, разместить изображение с четким соблюдением полей. Кол-во фотографий 475 шт. Бюджет - 7000 р. Срок - 10 марта.Обработка фотографий33 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходима обработка эротических фото (мужские, бдсм тематика)Обработка фотографий48 заявокЗакрыт4 года назад