Нужно сделать фото помещений
Обработать отсканированные страницы и сшить их в ПДФ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется ряд отсканированных страниц.
1. Необходимо удалить из них фон страницы, чтобы остался ТОЛЬКО текст и изображения (предыдущий исполнитель распознавал текст, убирал с него весь фон)
2. Сшить изображения в PDF.
Также имеются несколько PDF, в которые нужно внести некоторые правки. Работы в целом мало, я думаю текстов 15 по 1-2 странице.
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