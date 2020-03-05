Обработать отсканированные страницы и сшить их в ПДФ

Обработка фотографийЗакрыт11 заявок374 просмотра
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Имеется ряд отсканированных страниц.

1. Необходимо удалить из них фон страницы, чтобы остался ТОЛЬКО текст и изображения (предыдущий исполнитель распознавал текст, убирал с него весь фон)

2. Сшить изображения в PDF.

Также имеются несколько PDF, в которые нужно внести некоторые правки. Работы в целом мало, я думаю текстов 15 по 1-2 странице.

4 года назад
AndrewT
Андрей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад