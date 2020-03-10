Убрать водяные знаки

Обработка фотографийЗавершен7 заявок333 просмотра
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Здравствуйте. Необходимо убрать водяные знаки с 6 фото. 

4 года назад
guest_15837835515812
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
4 года назад
$5
1 день
Работа сделана быстро и хорошо. Все пожелания и корректировки учтены и быстро выполнены. Вежливый и внимательный исполнитель. Спасибо, Евгений! Буду обращаться ещё.
Отличный заказчик,приятное общение,понятное ТЗ,оплата моментальная и всегда на связи!!! Рекомендую к сотрудничеству)