Убрать водяные знаки

Имеется ряд отсканированных страниц. 1. Необходимо удалить из них фон страницы, чтобы остался ТОЛЬКО текст и изображения (предыдущий исполнитель распознавал текст, убирал с него весь фон) 2. Сшить изображения в PDF. Также имеются несколько PDF, в которые нужно ...