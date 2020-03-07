Вырезать людей с фотографии (профессионально)

Обработка фотографийЗакрыт35 заявок477 просмотров
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Вырезать людей с фотографии (ПРОФЕССИОНАЛЬНО)

Люди кто только осваивает фотошоп не пишите , спасибо! Нужен професионал. 

4 года назад
AlexGrosul95
Александр 
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад